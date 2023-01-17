Соболенко победила Мартинцову и прошла во второй круг Australian Open

Сегодня, 04:31
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open.
В первом круге спортсменка обыграла Терезу Мартинцову из Чехии в двух сетах — 6:1, 6:4.
Во втором круге соперницей Соболенко станет американка Шелби Роджерс, которая победила нидерландку Арианне Хартоно (6:4, 6:3).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:1, 6:4
Шелби Роджерс (США) — Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) — 6:4, 6:3