Соболенко победила Мартинцову и прошла во второй круг Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open. В первом круге спортсменка обыграла Терезу Мартинцову из Чехии в двух сетах — 6:1, 6:4. Во втором круге соперницей Соболенко станет американка Шелби Роджерс, которая победила нидерландку Арианне Хартоно (6:4, 6:3). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:1, 6:4 Шелби Роджерс (США) — Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) — 6:4, 6:3