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«Большой шлем»

Сегодня, 04:31

Соболенко победила Мартинцову и прошла во второй круг Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open.

В первом круге спортсменка обыграла Терезу Мартинцову из Чехии в двух сетах — 6:1, 6:4.

Во втором круге соперницей Соболенко станет американка Шелби Роджерс, которая победила нидерландку Арианне Хартоно (6:4, 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:1, 6:4

Шелби Роджерс (США) — Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) — 6:4, 6:3

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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