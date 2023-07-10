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10 июля, 22:46

Соболенко поддержала идею Свитолиной по поводу рукопожатий после матчей

Руслан Минаев
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белоруска Арина Соболенко поддержала идею Элины Свитолиной по поводу рукопожатий после матчей.

Ранее украинка заявила, что WTA и ATP должны выступить с заявлением о том, чтобы представители страны не жали руки россиянам и белорусам.

«Я согласна со словами Элины, думаю, что кто-то должен выступить с заявлением об отказе от рукопожатий, чтобы теннисисты прекратили уходить с корта в атмосфере ненависти», — цитирует Соболенко РИА «Новости Спорт» со ссылкой на asapsports.com.

Соболенко также добавила, что зрителям нужно давать объяснения, почему теннисисты не будут пожимать друг другу руки.

«Было бы хорошо, чтобы зрители знали, что происходит. Потому что причина для отказа от рукопожатия есть», — отметила она.

Ранее зрители освистали белоруску Викторию Азаренко после поражения от Элины Свитолиной.

Россиянин Даниил Медведев назвал это недоразумением.

Источник: РИА
Уимблдон
Арина Соболенко
Виктория Азаренко
Элина Свитолина
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