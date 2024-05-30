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Сегодня, 17:51

Соболенко — о матче с Бадосой: «Тяжело играть против лучшего друга в туре»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями в преддверии матча против испанки Паулы Бадосы в третьем круге «Ролан Гаррос». Спортсменки являются хорошими подругами.

«Я так ее люблю. Мне нравится наблюдать за ее выступлениями, она действительно хороший боец и выдает отличные матчи. Всегда тяжело играть против своего друга, против лучшего друга в туре, но мы знаем, как с этим справиться. Мы умеем разделять корт и жизнь. Мне нравится играть против нее», — заявила Соболенко.

Ранее белоруска в двух сетах обыграла японку Моюку Утидзима со счетом 6:2, 6:2. Бадоса во втором круге Открытого чемпионата Франции одолела Юлию Путинцеву из Казахстана. Счет в личных встречах на данный момент — 4-2 в пользу Соболенко.

Источник: https://www.tennis.com/news/articles/paula-badosa-aryna-sabalenka-preview-sabadosa-scrimmage-at-roland-garros
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
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