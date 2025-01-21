Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с Павлюченковой

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уступила россиянке Анастасии Павлюченковой второй сет четвертьфинального матча на Australian Open.

Партия завершилась со счетом 6:2 в пользу российской спортсменки. В середине второго сета Соболенко показала средний палец в сторону своей команды.

Игра проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Соболенко.

В полуфинале Australian Open победительница этой встречи сыграет с испанкой Паулой Бадосой.