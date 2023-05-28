Соболенко покрутила у виска после отказа украинки от рукопожатия

Белорусская теннисистка Арина Соболенко покрутила пальцем у виска после отказа украинки Марты Костюк от традиционного рукопожатия в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3.

После игры украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. На трибунах начался свист, который Соболенко приняла на свой счет, иронично поклонившись болельщикам. После этого белоруска поняла, что фанаты свистели не в ее сторону. Вернувшись на корт она поблагодарила трибуны и покрутила у виска.

Скриншот трансляции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет с победительницей матче Панна Удварди (Венгрия) — Ирина Шиманович (Белоруссия).