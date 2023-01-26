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«Большой шлем»

Сегодня, 15:23

Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии и сыграет с Рыбакиной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй финалисткой Открытого чемпионата Австралии
Алина Савинова
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над Магдой Линетт из Польши в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:1), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.

Белоруска один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 брейкпойнт из 4. На счету Линетт 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейкпойнта из 7.

В финале турнира Соболенко встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая ранее обыграла другую представительницу Белоруссии Викторию Азаренко.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Магда Линетт (Польша) — 7:6 (7:1), 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2023/11/2/
Australian Open
Арина Соболенко
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