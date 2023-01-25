Соболенко — о матче с Векич: «Очень хорошо, что я не знала счет в личных встречах!»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над хорваткой Донной Векич в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (6:3, 6:2).

«Не знаю почему, но здесь я испытываю особенные эмоции от того, что вышла в полуфинал. Было так здорово играть сегодня. Атмосфера была невероятной. Очень хорошо, что я не знала счет в личных встречах! Я знала, что она выиграла последние два матча, но хорошо, что я не подумала о проигрыше 1-5. Сейчас счет 2-5, так что впереди еще три очка, чтобы сравняться», — сказала Соболенко после матча.

В полуфинале турнира белорусская теннисистка сыграет против Магды Линетт из Польши, которая ранее обыграла чешку Каролину Плишкову.