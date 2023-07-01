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Сегодня, 23:13

Соболенко рассказала, что плакала из-за недопуска на Уимблдон в 2022 году

Ана Горшкова
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как восприняла недопуск спортсменов из России и Белоруссии до Уимблдона в 2022 году.

«В то время я была дома, отдыхала, а потом тренировалась. Я мало смотрела Уимблдон. Мне было так плохо, что я просто не могла его смотреть. Каждый раз, когда Уимблдон показывали по телевидению, я плакала, поэтому решила просто держаться подальше от этого», — приводит слова Соболенко РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

Ранее вторая ракетка мира на брифинге перед стартом Уимблдона заявила, что не будет отвечать на политические вопросы во время послематчевых пресс-конференций.

В 2022 году организаторы Уимблдона решили не допускать до соревнований россиян и белорусов. Из-за этого руководство ATP и WTA раскритиковало организаторов, а затем сообщило, что турнир «Большого шлема» в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков.

В марте 2023 года Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: РИА Новости
Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
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