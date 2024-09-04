Соболенко рассказала о своей реакции на присутствие Федерера на ее матче

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на присутствие Роджера Федерера на ее матче против китаянки Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2) в четвертьфинале US Open.

«Да, я видела его на большом экране. Я подумала: «Ладно, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось». Я должна показать свои навыки — резаные удары, выход к сетке и так далее (смеется)», — приводит пресс-служба WTA слова Соболенко.

Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года. Он является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Следующей соперницей Соболенко на Открытом чемпионате США-2024 будет американка Эмма Наварро. Спортсменки дважды играли друг с другом, счет в личных встречах — 1:1.