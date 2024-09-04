Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:20

Соболенко рассказала о своей реакции на присутствие Федерера на ее матче

Алина Савинова
Арина Соболенко.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на присутствие Роджера Федерера на ее матче против китаянки Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2) в четвертьфинале US Open.

«Да, я видела его на большом экране. Я подумала: «Ладно, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось». Я должна показать свои навыки — резаные удары, выход к сетке и так далее (смеется)», — приводит пресс-служба WTA слова Соболенко.

Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года. Он является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Следующей соперницей Соболенко на Открытом чемпионате США-2024 будет американка Эмма Наварро. Спортсменки дважды играли друг с другом, счет в личных встречах — 1:1.

Источник: Официальный сайт WТA
Теннис
US Open
Арина Соболенко
Читайте также
«Оренбург» уволил спортивного директора Андреева после дисквалификации
Бегунью из Уганды Ребекку Чептегей поджег бывший гражданский муж
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Дуплетом за 10 секунд, чемпионская погоня и кубок у Радулова. Что произошло в матче «Металлург» - «Локомотив»
В РФ обнаружили мужские добавки с сильнодействующим рецептурным веществом
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Материалы сюжета US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
US Open 2024 — расписание и результаты 4 сентября: Медведев против Синнера в четвертьфинале
«Ребята, выпивка за мой счет». Соболенко заигрывает с публикой на US Open
Даниил Медведев — Янник Синнер: время начала матча и где смотреть трансляцию игры US Open
Чжэн — о состоянии перед матчем с Соболенко: «Я чувствовала себя ужасно, не могла уснуть»
Соболенко и Фритц вышли в 1/2 финала. Онлайн-трансляция US Open
US Open 2024 — результаты 3 сентября: Соболенко победила Циньвэнь, Зверев проиграл Фритцу в четвертьфинале
Сегодня
Вчера
Неделя