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Париж-2024

Сегодня, 14:57

Соболенко считает, что пропуск Олимпиады стал для нее залогом успеха на US Open

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко считает, что пропуск Олимпиады в Париже был необходимой жертвой для того, чтобы успешно выступить на хардовых соревнованиях.

«Чем-то нужно жертвовать. Я решила пожертвовать Олимпиадой ради сезона на хардовых кортах и не жалею об этом выборе. Похоже, это было правильное решение. У меня было время для отдыха. Я прошла лечение, реабилитацию. Затем у меня была небольшая подготовка перед сезоном на хардовых кортах, и я смогла перезагрузить свой разум, очистить мысли и начать все с самого начала», — заявила Соболенко.

Ранее Соболенко обыграла американку Эмму Наварро (6:3, 7:6 (7:2)) и вышла в финал US Open. За титул белоруска поборется с еще одной представительницей США Джессикой Пегулой. Матч между спортсменками пройдет 7 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: Tennis Infinity
Теннис
Арина Соболенко

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