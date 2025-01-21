Соболенко стала второй теннисисткой, сумевшей шесть раз подряд выйти в полуфинал «Шлема» на харде

Белоруска Арина Соболенко стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

В четвертьфинальном матче первая ракетка мира обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 6:2, 2:6, 6:3.

Соболенко в шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде на харде. Ранее это удавалось только американке Серене Уильямс, которая начала свою серию в 2014 году на US Open и завершила на Australian Open-2017.

Также Соболенко стала первой теннисисткой после Мартины Хингис, выигравшей более 19 матчей подряд на Открытом чемпионате Австралии. На счету швейцарки было 27 побед подряд в турнире в период с 1997 по 2000 год.

В полуфинале Australian Open-2025 Соболенко сыграет против испанки Паулы Бадосы.