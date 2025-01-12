Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:25

Соболенко станцевала на корте после победы в первом круге Australian Open

Алина Савинова
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко исполнила танец во время интервью на корте после победы над американкой Слоан Стивенс на старте Открытого чемпионата Австралии-2025.

Первая ракетка мира обыграла свою соперницу со счетом 6:3, 6:2. После матча журналистка отметила, что Соболенко не первый год по прилете в Австралию выставляет в своих соцсетях видео с танцами, и попросила ее исполнить что-нибудь перед публикой.

Спортсменка под музыку и аплодисменты зрителей показала несколько движений.

«Теперь у них есть доказательство, что я худший танцор», — пошутила она после своего танца.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Соболенко встретится с испанкой Джессикой Бусас Манейро.

3
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Читайте также
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Глава РАО Васильева поддержала ввод интегральной оценки в школах
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 12 января: Зверев вышел во второй круг
Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Australian Open-2025, расписание и результаты 12 января: победы Мирры Андреевой и Соболенко
Соболенко одержала победу на старте Australian Open
Арина Соболенко — Слоан Стивенс: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Рууд в пяти сетах обыграл Мунара в первом круге Australian Open
Сегодня
Вчера
Неделя