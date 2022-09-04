Соболенко сыграет с Коллинз в 1/8 финала US Open

4 сентября, 07:10
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в третьем круге US Open обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:4, 7:6 (11:9).
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Американка сделала 6 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из 4.
В 1/8 финала Коллинз встретится с белоруской Ариной Соболенко.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Дэниэлл Коллинз (США, 19) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 7:6 (11:9)
Юлия Нимайер (Германия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:4, 7:6 (7:5)