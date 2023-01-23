Соболенко: «То, какая я сейчас на корте, — новое начало и следующий шаг»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги 1/8 финала Australian Open против швейцарки Белинды Бенчич (7:5, 6:2).

«Очень довольна своей победой и сегодняшним уровнем на корте. Белинда — невероятный игрок. Я плохо начала в матче, но смогла вернуться в игру. Очень довольна настроем на корте. Я хочу верить, что-то, как я сейчас работаю, то, какая я сейчас на корте, — это новое начало и следующий шаг. Я действительно хочу верить, что это действительно поможет мне», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

В четвертьфинале Соболенко встретится с Донной Векич из Хорватии.