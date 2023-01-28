Арина Соболенко стала победительницей Australian Open-2023

Сегодня, 14:18
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале Australian Open обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 29 минут.
На счету Соболенко 17 эйсов, 7 двойных ошибок, 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
Рыбакина допустила одну двойную ошибку и реализовала 10 брейк-поинтов из 13.
24-летняя Соболенко впервые в карьере стала победительницей «Большого Шлема».
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — 4:6, 6:3, 6:4