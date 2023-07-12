Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона

Белоруска Арина Соболенко обыграла американку Мэдисон Кис в четвертьфинале Уимблдона — 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 29 минут.

Соболенко за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Кис — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

Соболенко вышла в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» и сыграет с победителем матча Онс Жабер (Тунис) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мэдисон Кис (США, 25) — 6:2, 6:4