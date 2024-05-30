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«Большой шлем»

Сегодня, 14:13

Соболенко обыграла Утидзима и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Арина Соболенко.
Фото AFP
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла японку Моюку Утидзима во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 2 минуты.

Соболенко дважды подала навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Утидзима 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из 4.

В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Моюка Утидзима (Япония, Q) — 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/6/
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
0
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