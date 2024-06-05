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Сегодня, 19:31

Соболенко взяла медицинский тайм-аут по ходу второго сета с Андреевой

Виктория Кравченко
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла медицинский тайм-аут по ходу второго сета матча с россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Это произошло при счете 4:3 в пользу 17-летней россиянки.

Соболенко взяла у врачей таблетки из-за болей в животе. В первой партии во время смены сторон она впервые пожаловалась на недомогание. произошло при счете 4:3 в пользу 17-летней россиянки.

Ранее теннисистки встречались дважды: на турнирах WTA 1000 в Мадриде — в 2023-м и в 2024-м годах. Оба раза уверенно в двух сетах побеждала Соболенко. В первом матче Андреева взяла только 4 гейма, а во втором — 5.

«Ролан Гаррос» продлится до 9 июня. Действующей чемпионкой этих соревнований является полька Ига Свентек.

Арина Соболенко
Мирра Андреева
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Мирра Андреева выиграла второй сет у Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»