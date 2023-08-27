Соболенко: «Я больше сосредотачиваюсь на себе, чем на рейтинге»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, ставит ли она перед собой цель обойти представительницу Польши Игу Свентек в рейтинге и стать первой ракеткой мира.

«Мне не нужно зацикливаться на этом, это не то, о чем я должна думать во время турнира, во время матчей. То есть я знаю, что у меня была и, возможно, есть возможность стать первой ракеткой мира, но предстоит еще много работы. Я больше сосредотачиваюсь на себе, чем на рейтинге. Я знаю, что если покажу свой лучший теннис, если приложу все усилия, то смогу это сделать. Однако я пытаюсь больше сосредоточиться на себе, на своей игре и ее совершенствовании», — приводит Tennis World слова спортсменки.

На счету 25-летней Соболенко один титул «Большого шлема» в одиночном разряде и 19 побед на турнирах WTA.

В первом круге Открытого чемпионата США белорусская теннисистка сыграет против представительницы Бельгии Марины Заневской. Матч пройдет 30 августа.