Румынская теннисистка Сорана Кирстя и чешка Каролина Мухова сыграют в матче 1/4 финала US Open в ночь на среду, 6 сентября. Встреча начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Большого шлема».

В двух последних личных встречах Сорана Кырстя и Каролина Мухова обменялись победами. В 2022 году победительницей US Open стала полька Ига Свентек. Расписание и результаты игр мужчин и женщин, микста и пар, сетки турниров и обзоры матчей доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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