Ольховский не считает неожиданным допуск россиян к участию в Australian Open-2023

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о допуске россиян к участию в Australian Open-2023.

«Я не знаю, кто это все раздувает. Об этом объявлено официально — а что, были какие-то предпосылки для того, чтобы россияне не играли на Australian Open? Не надо сравнивать с Уимблдоном, мы сейчас говорим об Австралии. Были объявления, что российские теннисисты не будут принимать участие? Это все раздувает пресса, ничего необычного в этом нет. Все и так знали, что россияне будут выступать.

Зачем вообще об этом объявлять? Для кого? Точно для прессы. Можно было не объявлять: россияне прилетели в Австралию, играют там турниры в преддверии Australian Open — почему же им не играть Большой шлем?» — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

9 декабря пресс-служба Australian Open опубликовала заявочный лист на турнир. В основной список участников были включены россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Анна Блинкова, Евгения Родина, Камилла Рахимова, Варвара Грачева.