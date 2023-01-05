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«Большой шлем»

Сегодня, 13:25

Ольховский не считает неожиданным допуск россиян к участию в Australian Open-2023

Руслан Минаев
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о допуске россиян к участию в Australian Open-2023.

«Я не знаю, кто это все раздувает. Об этом объявлено официально — а что, были какие-то предпосылки для того, чтобы россияне не играли на Australian Open? Не надо сравнивать с Уимблдоном, мы сейчас говорим об Австралии. Были объявления, что российские теннисисты не будут принимать участие? Это все раздувает пресса, ничего необычного в этом нет. Все и так знали, что россияне будут выступать.

Зачем вообще об этом объявлять? Для кого? Точно для прессы. Можно было не объявлять: россияне прилетели в Австралию, играют там турниры в преддверии Australian Open — почему же им не играть Большой шлем?» — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

9 декабря пресс-служба Australian Open опубликовала заявочный лист на турнир. В основной список участников были включены россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Анна Блинкова, Евгения Родина, Камилла Рахимова, Варвара Грачева.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/05/19421359.shtml
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
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