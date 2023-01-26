Спортивный психолог Гущин: «Рыбакина — не русский продукт, кто бы что ни говорил»

Спортивный психолог Вадим Гущин, работавший в сборной России по теннису, прокомментировал выход Елены Рыбакиной в финал Australian Open, в котором бывшая россиянка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

«Есть люди типа Мыскиной, Кузнецовой — сразу приковывают внимание. А Рыбакина — другая, она скромнее. Она не «звездила», — приводит «РБ Спорт» слова Гущина. — Начиная с определенного возраста, нужен не только тренер, но и финансирование. В теннисе большие затраты: ты оплачиваешь работу тренера, услуги массажиста, психолога, перелеты, инвентарь. И так получилось, что когда пришлось выбирать между Настей Потаповой, Дарьей Касаткиной и Рыбакиной, выбрали первых двух. А на Лену не нашли денег. Решили, что у нас и так много теннисисток хороших».

Также психолог высказался о карьере Рыбакиной, которая в 2022 году выиграла Уимблдон.

«Рыбакина — не русский продукт, кто бы что ни говорил, — заявил Гущин. Она родилась в Москве, выросла в Сокольниках. Но, если бы осталась в России, высоко не прошла бы. А сейчас ее судьба сложилась счастливо. Тем, кто принимал решение, помогать ей или не помогать, не хватило дара предвидения. Потому что Лена не такая харизматичная, как, к примеру, Лена Дементьева, не «бриллиант». Зато Рыбакина очень натуральная и цельная. Китайцы про таких говорят: «необработанный кусок дерева». Я думаю, она еще на многих турнирах «Большого шлема» себя проявит. Единственное, не вижу ее первой ракеткой мира».

«Рыбакина — недооцененный талант. Сейчас у нас нет девочек, даже близко с ней сопоставимых по таланту и мастерству. Представляете, какого масштаба это ошибка! Что имеем, не храним — классический случай», — добавил Гущин.