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Сегодня, 22:36

Стал известен соперник Медведева в третьем круге Уимблдона

Руслан Минаев
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Немец Ян-Леннард Штруфф обыграл китайца Чжан Чжичжэня во втором круге Уимблдона — 5:7, 6:3, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8).

Матч длился 2 часа 55 минут.

Штруфф в третьем круге встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который 3 июня победил француза Александра Мюллера в четырех сетах.

5-я ракетка Медведев ведет в личных встречах со Штруффом — 5:1.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8)

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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