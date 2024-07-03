Стал известен соперник Медведева в третьем круге Уимблдона

Сегодня, 22:36
Немец Ян-Леннард Штруфф обыграл китайца Чжан Чжичжэня во втором круге Уимблдона — 5:7, 6:3, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8).
Матч длился 2 часа 55 минут.
Штруфф в третьем круге встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который 3 июня победил француза Александра Мюллера в четырех сетах.
5-я ракетка Медведев ведет в личных встречах со Штруффом — 5:1.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8)