Стали известны первые соперницы Касаткиной, Самсоновой, Андреевой и других россиянок на US Open-2023

Стали известны результаты жеребьевки Открытого чемпионата США-2023 в женском одиночном разряде.

Первая ракетка мира и действующая чемпионка турнира Ига Свентек в первом круге сыграет с Ребеккой Петерсон. Россиянка Вероника Кудерметова в этой же четверти сыграет против Бернардой Перой, Элина Аванесян — против Ализе Корне, а Мирра Андреева — против квалифаера.

Во второй четверти казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с Мартой Костюк. Россиянка Камилла Рахимова встретится с Белиндой Бенчич, Анна Калинская — с Катериной Синяковой.

В третьей четверти топ-сеянной стала Джессики Пегулы. В этой четверти также сыграют россиянки Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова.

Александрова в первом круге встретится с Лейлой Фернандес, Самсонова — с Клэр Лю, Потапова — с Кларой Таусон, а Павлюченкова — с кем-то из квалификации.

Вторая сеяная Арина Соболенко попала в нижнюю часть сетки. В одной четверте с ней сыграют россиянка Дарья Касаткина, которая стартует против Алисии Паркс, и Анна Блинкова — против Джоди Анны Бэрредж.

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