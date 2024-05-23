Сегодня, 16:00
В Париже состоялась жеребьевка «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу турнира. Так, 19-летняя Эрика Андреева встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, а Анастасия Потапова и Камилла Рахимова сыграют друг против друга.
Соперницы российских теннисистов в первом круге «Ролан Гаррос»:
Дарья Касаткина — Магдалена Френх (Польша)
Екатерина Александрова — Виктория Томова (Болгария)
Людмила Самсонова — Магда Линетт (Польша)
Анастасия Павлюченкова — квалифайер/лаки-лузер
Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция)
Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия)
Мирра Андреева — Эмина Бектас (США)
Анастасия Потапова — Камилла Рахимова
Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния)
Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция)
Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай)
Эрика Андреева — Арина Соболенко (Белоруссия)
Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай)
Турнир «Большого шлема» состоится с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.