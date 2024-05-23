Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

В Париже состоялась жеребьевка «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу турнира. Так, 19-летняя Эрика Андреева встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, а Анастасия Потапова и Камилла Рахимова сыграют друг против друга.

Соперницы российских теннисистов в первом круге «Ролан Гаррос»:

Дарья Касаткина — Магдалена Френх (Польша)

Екатерина Александрова — Виктория Томова (Болгария)

Людмила Самсонова — Магда Линетт (Польша)

Анастасия Павлюченкова — квалифайер/лаки-лузер

Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция)

Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия)

Мирра Андреева — Эмина Бектас (США)

Анастасия Потапова — Камилла Рахимова

Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния)

Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция)

Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай)

Эрика Андреева — Арина Соболенко (Белоруссия)

Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай)

Турнир «Большого шлема» состоится с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.