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Сегодня, 18:10

Джокович успешно перенес операцию на колене и может успеть восстановиться к Уимблдону

Новак Джокович.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно перенес операцию на колене, сообщает журналист Саша Озмо в социальных сетях.

«Операция Джоковича прошла успешно. Минимум три недели на восстановление, но это лучший из возможных исходов», — написал Озмо.

Ранее французские СМИ сообщили, что Джокович может пропустить Уимблдон, который состоится с 1 по 14 июля.

Ранее Джокович из-за травмы колена снялся с «Ролан Гаррос». В четвертьфинале турнира в Париже он должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом.

После снятия сербского теннисиста с Открытого чемпионата Франции на стадии 1/4 финала первой ракеткой мира станет итальянец Янник Синнер.

Новак Джокович снялся с &laquo;Ролан Гаррос&raquo; из-за травмы. Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира. Королем тенниса стал Синнер

Теннис
Ролан Гаррос
Уимблдон
Новак Джокович
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