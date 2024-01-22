Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open-2024 у мужчин

Стали известны все четвертьфинальные пары мужской сетки Australian Open 2024 в Мельбурне.

Во вторник, 23 января, в первых матчах 1/4 финала турнира россиянин Андрей Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером (предварительное время начала — 12.30 мск), а серб Новак Джокович — с американцем Тэйлором Фритцем (06.30 мск).

24 января 3-я ракетка мира Даниил Медведев встретится с поляком Хубертом Хуркачем, а испанец Карлос Алькарас — с немцем Александром Зверевым.

Действующим победителем Australian Open является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Джокович.

Australian Open 2024 — последние новости и расписание игр со статистикой и результатами турнира