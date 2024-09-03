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Сегодня, 08:23

Стали известны все пары 1/4 финала US Open у мужчин

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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На US Open определились все пары четвертьфинала в мужском одиночном разряде.

В последнем матче 4-го круга итальянец Янник Синнер обыграл американца Томми Пола — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1. В четвертьфинале Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Все пары 1/4 финала US Open:

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Алекс де Минаур (Австралия).

Тэйлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия).

Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США).

Матчи четвертьфинала пройдут 3-4 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, который обыграл Медведева в финале турнира в прошлом году. В этом розыгрыше Джокович уступил австралийцу Алексею Попырину в третьем круге.

Теннис
US Open
Александр Зверев (теннис)
Григор Димитров
Даниил Медведев
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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