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«Большой шлем»

8 сентября, 10:35

Стали известны все полуфиналисты US Open-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Определились все полуфиналисты US Open-2022 в мужском и женском одиночных разрядах.

У мужчин в четвертьфиналах Карен Хачанов победил Ника Кирьоса (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4), Каспер Рууд выиграл у Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)), Фрэнсис Тиафо оказался сильнее Андрея Рублева (7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4), а Карлос Алькарас прошел Янника Синнера (6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3).

В полуфинале мужской сетки Хачанов сыграет против Рууда, а Тиафо — против Алькараса.

У женщин в четвертьфинальных матчах Ига Свентек выиграла у Джессики Пегулы (6:3, 7:6 (7:4)), Арина Соболенко оказалась сильнее Каролины Плишковой (6:1, 7:6 (7:4)), Каролин Гарсия победила Кори Гауфф (6:3, 6:4), а Онс Жабер — Айлу Томлянович (6:4, 7:6 (7:4)).

В полуфинале женской сетки Свентек встретится с Соболенко, а Гарсия — с Жабер.

Расписание полуфинальных матчей US Open-2022

Мужчины

9 сентября

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 22) — начало в 18.00 (мск)

Карен Хачанов (Россия, 27) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — начало не ранее 22.00 (мск)

Женщины

9 сентября

Каролин Гарсия (Франция, 17) — Онс Жабер (Тунис, 5) — начало в 2.00 (мск)

Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — начало не ранее 3.30 (мск)

Теннис
US Open
Арина Соболенко
Ига Свентек
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Каролин Гарсия
Каспер Рууд
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