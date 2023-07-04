Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:14

Стало известно расписание матчей среды в Уимблдоне с участием Медведева, Касаткиной и Рублева

Руслан Минаев
Центральный корт Уимблдона.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Определилось расписание матчей среды в Уимблдоне. 5 июля будут сыграны встречи второго и первого круга, которые были перенесены из-за дождя.

Даниил Медведев встретится с британцем Артуром Фери в первом круге (начало матча в 15.00 мск). Роман Сафиуллин доиграет матч первого круга с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7) в 13.00 мск. Александр Шевченко проведет встречу с французом Адрианом Маннарино в первом круге (начало в 16.30 мск).

Андрей Рублев и Аслан Карацев сыграют во втором круге в 20.00 мск.

Дарья Касаткина сыграет во втором круге с британкой Джоди Беррейдж в 15.30 мск.

Мирра Андреева сыграет с китаянкой Сю Ван в первом круге (13.00 мск). Екатерина Александрова (в 13.00 мск) доиграет матч первого круга с американкой Эммой Наварро (6:4, 5:2). Анастасия Потапова такжев 13.00 мск доиграет встречу первого круга со швейцаркой Селин Наф (6:3, 3:3).

Анна Блинкова в 18.00 мск встретится в первом круге с Яниной Викмайер (Германия).

Вероника Кудерметова во втором круге встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой (игра состоится 6 июля в 13.00 мск).

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Александр Шевченко
Анастасия Потапова
Андрей Рублев
Анна Блинкова
Аслан Карацев
Вероника Кудерметова
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: травяной турнир «Большого шлема»
Уимблдон-2023: расписание 5 июля в женском одиночном разряде
Алькарас о Федерере на матче Рыбакиной: «Я немного завидовал»
Британская публика восторженно встретила Соболенко. Белоруска уверенно начала Уимблдон
Норри вышел во второй круг Уимблдона
Уимблдон-2023: расписание 4 июля в мужском одиночном разряде
Рыбакина о Федерере на ее матче: «Это что-то особенное — может, поэтому я так нервничала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2023: расписание 4 июля в мужском одиночном разряде

Норри вышел во второй круг Уимблдона