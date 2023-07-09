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Сегодня, 18:00

Стало известно расписание Уимблдона на 10 июля

Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Официальный сайт Уимблдона опубликовал расписание матчей мужского и женского одиночного разряда на понедельник, 10 июня.

В понедельник состоятся 8 матчей четвертого круга — по четыре у мужчин и женщин.

Завтра на корт выйдут три российских теннисиста: Даниил Медведев, Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Медведев встретится с чехом Иржи Легечкой, Андреева — с американкой Мэдисон Кис, а Александрова — с белоруской Ариной Соболенко.

Расписание Уимблдона-2023 на 10 июля (время начала матчей — мск, ориентировочно)

Четвертый круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 3) — Иржи Легечка (Чехия). 15:00

Кристофер Юбенкс (США) — Стефанос Циципас (Греция, 5). 15:00

Григор Димитров (Болгария, 21) — Хольгер Руне (Дания, 6). 19:00

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Маттео Берреттини (Италия). 19:30

Женщины

Мэдисон Кис (США, 25) — Мирра Андреева (Россия, Q). 13:00

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3). 15:30

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2). 17:00

Онс Жабер (Тунис, 6) — Петра Квитова (Чехия, 9). 17:30

Уимблдон-2023 проходит с 3 по 16 июля.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
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