Циципас победил Альтмайера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Даниэля Альтмайера из Германии в матче второго круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. На счету девятой ракетки мира 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Его соперник оформил 10 эйсов, допустил 2 двойные и реализовал 1 брейк из 3.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Циципас сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).