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Сегодня, 07:21

Циципас – о поражении от Алькараса: «Он слишком хорош»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 3:6, 6:7 (3:7), 4:6.

Циципас не одержал ни одной победы в шести матчах против Алькараса за карьеру.

«Не буду врать, я был уверен в себе. Я чувствовал себя более уверенно, чем обычно. Наверное, это меня задело. Я не знаю.

Я был практически уверен, что сегодня смогу встретиться с Карлосом и сделать что-то иначе, чем в предыдущие разы. Этот парень слишком хорош. Я могу только поздравить его, потому что он играет потрясающе. Я использовал все, что мог сделать на корте. Мне просто нужно это принять.

Конечно, я желаю ему всего наилучшего, потому что когда я играю с ним, мне напоминают о том, как много я еще могу улучшить в своем теннисе», – приводит слова Циципаса пресс-служба «Ролан Гаррос».

В полуфинале турнира Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
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