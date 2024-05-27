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«Большой шлем»

Сегодня, 17:05

Циципас победил Фучовича в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
Стефанос Циципас.
Фото Global Look Press
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Мартона Фучовича из Венгрии со счетом 7:6 (9:7), 6:4, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. В прошедшей встрече 25-летний грек оформил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. У его соперника 2 подачи навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк из 5.

Во втором круге Циципас сыграет с Даниэлем Альтмайером из Германии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 9) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (9:7), 6:4, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Стефанос Циципас
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