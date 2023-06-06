Циципас: «Прямо сейчас победа над Алькарасом — одна из величайших задач в мире тенниса»

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча против испанца Карлоса Алькараса четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Матч с Алькарасом? Что мне нужно будет сделать, так это играть в хороший теннис. Он очень быстрый, у него много энергии, и я думаю, что вся проделанная им на корте работа помогает ему поддерживать концентрацию, а также улыбку. Прямо сейчас победа над ним — одна из величайших задач в мире тенниса. Это подталкивает всех нас к лучшему, и такое соперничество — самая сложная и ценная вещь для нашего вида спорта», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Встреча спортсменов состоится сегодня, 6 июня, начало матча — 21.15 мск.