Циципас о двух поражениях в финалах ТБШ: «Мой путь по-прежнему прекрасен и грандиозен»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как отреагировал на поражения в финалах «Больших шлемов».

Грек уступил Новаку Джоковичу в решающих матчах на «Ролан Гаррос» — 2021 и Australian Open-2023.

«Меня лично отличало то, что я смог оправиться от поражения еще во время церемонии награждения, спустя несколько минут после матча. Но, размышляя об этом позже, я понял, что мне было больно, и заплакал. Я был очень расстроен.

Сейчас я не вижу в этом никакого негатива. Мой путь по-прежнему прекрасен и грандиозен. Нужно продолжать совершенствоваться, продолжать работать, чтобы добраться до этой вершины. Я верю в судьбу и предназначение. Я просто продолжаю делать свою работу и подстраивать под нее все остальное», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

Циципас на данный момент является третьей ракеткой мира. На его счету 9 побед на турнирах ATP в одиночном разряде.