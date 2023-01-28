Циципас о тренерских подсказках: «Это всегда было частью процесса. Рад, что теперь не наказывают»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, помогает ли ему разрешение тренерских подсказок во время матчей.

Циципаса раньше часто за это штрафовали.

«Некоторые тренеры, возможно, и не очень много подсказывали. В моем случае это всегда было частью процесса. Я рад, что теперь за это не наказывают. Так и должно быть. Не вижу причин иметь тренера, если он не может во время матча делиться взглядами и знаниями. По-моему, для спорта это естественно. Конечно, этим нужно пользоваться», — сказал Циципас.

В финале Открытого чемпионата Австралии-2023 Циципас сыграет против серба Новака Джоковича. Матч пройдет в воскресенье, 29 января, и начнется в 11.30 по московскому времени.