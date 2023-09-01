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Сегодня, 20:06

Вавринка — о своем состоянии: «Конечно, я старый, но чувствую себя хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал выход в третий круг US Open-2023. Во втором райнде он обыграл Томаса Мартина Этчеверри (7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2).

«Физически все в прядке. Конечно, я старый, но чувствую себя хорошо. Сегодня отыграл больше трех часов. Хорошо себя чувствовал против более молодого игрока. Трудность будет не в физике, а в теннисе. Теперь мне играть с Синнером, очень сложным соперником. В этом году он уже дважды мне задницу надрал. Но, конечно, сейчас я играю намного лучше, чем в начале сезона. Мне нужно будет показать лучший теннис, чтобы иметь шансы», — сказал Вавринка на пресс-конференции.

38-летний Вавринка стал самым возрастным участником третьего круга в истории US Open с 1991 года. Тогда американец Джимми Коннорс в возрасте 39 лет дошел до полуфинала Открытого чемпионата США.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Вавринка встретится с Янником Синнером. Счет в личных встречах 3-2 в пользу итальянка.

В первом круге US Open-2023 Вавринка обыграл японца Йосихито Нисиока со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 6:4.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Стэн Вавринка
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