Касаткина уступила 62-й ракетке Стирнс во втором круге «Ролан Гаррос»

30 мая, 23:42
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции-2024.
Во втором раунде турнира 13-я ракетка мира уступила американке Пэйтон Стирнс, занимающей 62-е место в рейтинге WTA — 7:5, 6:2. Встреча длилась 1 час 28 минут.
Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Стирнс ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В следующем круге американка сыграет либо с россиянкой Миррой Андреевой, либо с белоруской Викторией Азаренко.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 7:5, 6:2