Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

30 мая, 23:42

Касаткина уступила 62-й ракетке Стирнс во втором круге «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Дарья Касаткина.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции-2024.

Во втором раунде турнира 13-я ракетка мира уступила американке Пэйтон Стирнс, занимающей 62-е место в рейтинге WTA — 7:5, 6:2. Встреча длилась 1 час 28 минут.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Стирнс ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем круге американка сыграет либо с россиянкой Миррой Андреевой, либо с белоруской Викторией Азаренко.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 7:5, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/6/
Теннис
Ролан Гаррос
Дарья Касаткина
5
Обсудить
Читайте также
Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 30 мая: Медведев и Джокович прошли дальше, Хачанов — Ковалик и другие
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 30 мая: Андреева — Азаренко, Потапова и Самсонова победили, Касаткина выбыла
Определился соперник Медведева в третьем круге «Ролан Гаррос»
Циньвэнь встретится с Аванесян в третьем круге Открытого чемпионата Франции
Матчи Потаповой, Рублева и Алькараса. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Шевченко проиграл Муте во втором круге «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Циньвэнь встретится с Аванесян в третьем круге Открытого чемпионата Франции

Определился соперник Медведева в третьем круге «Ролан Гаррос»