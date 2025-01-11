Суперкомпьютер Opta включил Медведева в пятерку фаворитов Australian Open, Рублев не вошел в топ-40

Аналитическая платформа Opta опубликовала прогноз на результаты мужского одиночного турнира Australian Open-2025.

Фаворитом турнира назван действующий чемпион Янник Синнер. Шансы итальянца защитить титул оцениваются в 23,49 процента. Лучшим среди россиян считается Даниил Медведев — с 4,26 процента он идет пятым в списке.

Также в топ-5 вошли немец Александр Зверев (6,82 процента), американец Тэйлор Фритц (5,23) и испанец Карлос Алькарас (5,04).

13-м в списке идет еще один россиянин Карен Хачанов (1,56). Андрей Рублев не попал в топ-40 рейтинга фаворитов. Он идет 41-м (0,45).

Матчи основных сеток Australian Open пройдут с 12 по 26 января.