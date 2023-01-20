Свентек менее чем за час обыграла Букшу в третьем круге Australian Open

Сегодня, 09:33
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла испанку Кристину Букшу в третьем круге Australian Open 2023.
Матч завершился со счетом 6:0, 6:1, его продолжительность — 55 минут.
1-я ракетка мира Свентек 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету 100-й ракетки Букши — 1 эйс, 3 двойные и ни одного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Свентек поборется с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Бернарда Пера
В другом матче Кори Гауфф из США обыграла соотечественницу Бернарду Перу со счетом 6:3, 6:2. В четвертом круге Гауфф встретится с Еленой Остапенко (Латвия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:0, 6:1
Кори Гауфф (США, 7) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 6:2
Елена Остапенко (Латвия, 17) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 6:0