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«Большой шлем»

Сегодня, 21:39

Свентек на отказе Цуренко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Польская теннисистка Ига Свентек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В матче четвертого круга она играла с украинкой Лесей Цуренко. Во время первого сета при счете 1:5 Цуренко отказалась от дальнейшей борьбы. После пятого гейма она вызывала на корт врача.

Встреча продолжалась 29 минут. Свентек сделала 1 эйс и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Цуренко 1 двойная ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В четвертьфинале турнира Свентек сыграет с американкой Коко Гауфф.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина) — 5:1 отказ Цуренко

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2023/11/35/
Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
Леся Цуренко
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