Свентек обыграла Чжу Линь и вышла во второй круг Уимблдона

Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу над Чжу Линь в первом круге Уимблдона — 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 21 минуту, но прерывалась из-за дождя. Следующая соперница Свентек определится в противостоянии Мартина Тревизан (Италия) — Сара Соррибес Тормо (Испания). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Ига Свентек (Польша) — Чжу Линь (Китай) - 6:1, 6:3.