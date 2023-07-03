Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:56

Свентек обыграла Чжу Линь и вышла во второй круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу над Чжу Линь в первом круге Уимблдона — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 21 минуту, но прерывалась из-за дождя.

Следующая соперница Свентек определится в противостоянии Мартина Тревизан (Италия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша) — Чжу Линь (Китай) - 6:1, 6:3.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/5/
Теннис
Уимблдон
Ига Свентек
2
Обсудить
Читайте также
Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси
Германия закрыла для россиян чемпионат мира. Издевательство над нашими каноистами
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Джокович вытирал корт полотенцем, чтобы быстрее продолжить матч первого круга Уимблдона
Теннисист Рублев заявил, что бан россиян в 2022 году сделал Уимблдону только хуже
Кудерметова заявила, что некоторые украинские теннисистки отвечают на ее приветствия
Уимблдон-2023: расписание и результаты 3 июля в женском одиночном разряде
Рублев успел до дождя. Россиянин начал Уимблдон с победы над чемпионом
Матчи на открытых кортах Уимблдона прервали из-за дождя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матчи на открытых кортах Уимблдона прервали из-за дождя

Уимблдон-2023: расписание и результаты 3 июля в женском одиночном разряде