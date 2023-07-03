Свентек обыграла Чжу Линь и вышла во второй круг Уимблдона

Сегодня, 16:56
Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу над Чжу Линь в первом круге Уимблдона — 6:1, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 21 минуту, но прерывалась из-за дождя.
Следующая соперница Свентек определится в противостоянии Мартина Тревизан (Италия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша) — Чжу Линь (Китай) - 6:1, 6:3.