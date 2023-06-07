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«Большой шлем»

Сегодня, 16:35

Свентек обыграла Гауфф и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек переиграла американку Коко Гауфф из США в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 30 минут.

Свентек сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Гауфф 2 подачи на вылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Соперницей Свентек в матче за выход в финал станет Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Коко Гауфф (США, 6) — 6:4, 6:2

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
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