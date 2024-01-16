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«Большой шлем»

Сегодня, 06:22

Свентек обыграла Кенин и вышла во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек в первом круге Australian Open обыграла американку Софию Кенин со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. На счету 22-летней польки 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Свентек встретится с победительницей матча Дэниэлл Коллинз (США) — Ангелик Кербер (Германия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — София Кенин (США) — 7:6 (7:2), 6:2

Ига Свентек
София Кенин
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