Свентек обыграла Кенин и вышла во второй круг Australian Open

Сегодня, 06:22
Польская теннисистка Ига Свентек в первом круге Australian Open обыграла американку Софию Кенин со счетом 7:6 (7:2), 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. На счету 22-летней польки 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Свентек встретится с победительницей матча Дэниэлл Коллинз (США) — Ангелик Кербер (Германия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — София Кенин (США) — 7:6 (7:2), 6:2