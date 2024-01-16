Свентек обыграла Кенин и вышла во второй круг Australian Open

Польская теннисистка Ига Свентек в первом круге Australian Open обыграла американку Софию Кенин со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. На счету 22-летней польки 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Во втором круге Свентек встретится с победительницей матча Дэниэлл Коллинз (США) — Ангелик Кербер (Германия). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Ига Свентек (Польша, 1) — София Кенин (США) — 7:6 (7:2), 6:2