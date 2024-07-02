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Сегодня, 20:30

Свентек обыграла Кенин в первом круге Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Польская теннисистка Ига Свентек в первом круге Уимблдона обыграла американку Софию Кенин со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету 23-летней польки 6 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге первая ракетка мира встретится с победительницей матча Франческа Джонс (Великобритания) — Петра Мартич (Хорватия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — София Кенин (США) — 6:3, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания, 32) — Татьяна Мария (Германия) — 7:6 (8:6), 7:5

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Уимблдон
Ига Свентек
София Кенин
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