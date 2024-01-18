Свентек обыграла Коллинз и вышла в третий круг Australian Open

Сегодня, 07:31
Польская теннисистка Ига Свентек во втором круге Australian Open обыграла Дэниэлл Коллинз со счетом 6:4, 3:6, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 57 минут. На счету 22-летней польки эйс, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В третьем круге Свентек встретится с Линдой Носковой из Чехии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 3:6, 6:4