Свентек разгромила Потапову в двух сетах в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свентек разгромила россиянку Анастасию Потапову в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:0. Встреча длилась 41 минуту.

Потапова не смогла выполнить ни одного эйса и не заработала ни одного брейк-пойнта. Россиянка допустила одну двойную ошибку.

Свентек три раза подала навылет и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В четвертьфинале Свентек сыграет с победительницей матча Ольга Данилович (Сербия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:0, 6:0