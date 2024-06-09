Свентек опубликовала первое фото после победы на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Ига Свентек опубликовала первое фото после победы на «Ролан Гаррос».

В финале полька победила итальянку Ясмин Паолини (6:2, 6:1).

В соцсети теннисистка выложила фото с командой.

Ига Свентек с командой. Фото Соцсети

23-летняя Свентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету 4 трофея «мэйджора» в Париже.

Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов на турнирах «Большого шлема».

Свентек за карьеру выиграла 22 турнира WTA.