Свентек отдала сопернице один гейм и вышла во второй круг US Open

Полька Ига Свентек обыграла шведку Ребекку Петерсон в первом круге US Open — 6:0, 6:1. Матч длился 59 минут. Первая ракетка мира реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. Во втором круге Свентек сыграет с представительницей Австралии Дарьей Сэвилл. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Ига Свентек (Польша, 1) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:0, 6:1 US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»